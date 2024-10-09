Легендарный Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры
время публикации: 09 октября 2024 г., 12:06 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 12:06
Легендарный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры.
40-летний футболист написал об этом в инстаграме.
В 1996-2018 году Андрес Иньеста был игроком "Барселоны". За основную команду клуба он выступал с 2001 года.
В составе каталонского клуба Андрес Иньеста провел 657 матчей и завоевал 32 трофея.
Также полузащитник выступал за клубы "Виссел Кобе" (Япония) и "Эмирейтс" (Рас-эль-Хайма, ОАЭ).
В составе сборной Испании Андерс Иньеста чемпион мира 2010 года и двукратный чемпион Европы.
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