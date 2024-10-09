Легендарный Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры

Легендарный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры.

40-летний футболист написал об этом в инстаграме.

В 1996-2018 году Андрес Иньеста был игроком "Барселоны". За основную команду клуба он выступал с 2001 года.

В составе каталонского клуба Андрес Иньеста провел 657 матчей и завоевал 32 трофея.

Также полузащитник выступал за клубы "Виссел Кобе" (Япония) и "Эмирейтс" (Рас-эль-Хайма, ОАЭ).

В составе сборной Испании Андерс Иньеста чемпион мира 2010 года и двукратный чемпион Европы.