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Спорт

Пляжный футбол. Сборная Литвы отказалась играть с белорусами в отборочном матче чемпионата мира

время публикации: 09 октября 2024 г., 19:03 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 19:03
Пляжный футбол. Сборная Литвы отказалась играть с белорусами в отборочном матче чемпионата мира
AP Photo/Christopher Pike

Сборная Литвы отказалась играть против белорусов в отборочном матче чемпионата мира по пляжному футболу 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию футбола Литвы.

Матч 1/8 финала отборочного турнира между сборными Беларучи и Литвы должен был состояться сегодня 9 октября.

Решение принято федерацией совместно с командой.

"Досадно, что наши пляжные футболисты не смогут побороться за выход в следующий отборочный раунд и попробовать свои силы в спортивной элите, но ценностные предпочтения в данном случае остаются выше спорта. Мы обсудили это решение с представителями сборной и договорились, что такой шаг с нашей стороны еще раз должным образом продемонстрирует нашу позицию по этому вопросу", - сказал президент федерации Эдгар Станкявичюс.

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