Бывший футболист "Спартака" и ЦСКА погиб на войне в Украине
время публикации: 09 октября 2024 г., 09:45 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 09:45
На войне в Украине погиб бывший игрок молодежных составов московских "Спартака" и ЦСКА Тимур Осмоловский, сообщают российские СМИ.
Он был воспитанником майкопской школы олимпийского резерва.
Тимур Осмоловский выступал за молодежные команды клубов "Ахмат" (Грозный), ЦСКА (Москва), "Спартак" (Москва).
Он завершил карьеру в 2023 году.
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