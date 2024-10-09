Бывший футболист "Спартака" и ЦСКА погиб на войне в Украине

На войне в Украине погиб бывший игрок молодежных составов московских "Спартака" и ЦСКА Тимур Осмоловский, сообщают российские СМИ.

Он был воспитанником майкопской школы олимпийского резерва.

Тимур Осмоловский выступал за молодежные команды клубов "Ахмат" (Грозный), ЦСКА (Москва), "Спартак" (Москва).

Он завершил карьеру в 2023 году.