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Спорт

Бывший футболист "Спартака" и ЦСКА погиб на войне в Украине

время публикации: 09 октября 2024 г., 09:45 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 09:45
Бывший футболист "Спартака" и ЦСКА погиб на войне в Украине
AP Photo/Miguel Oses

На войне в Украине погиб бывший игрок молодежных составов московских "Спартака" и ЦСКА Тимур Осмоловский, сообщают российские СМИ.

Он был воспитанником майкопской школы олимпийского резерва.

Тимур Осмоловский выступал за молодежные команды клубов "Ахмат" (Грозный), ЦСКА (Москва), "Спартак" (Москва).

Он завершил карьеру в 2023 году.

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