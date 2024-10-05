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Умер легендарный советский футболист Анатолий Коньков

время публикации: 05 октября 2024 г., 08:44 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 08:44
Умер легендарный советский футболист Анатолий Коньков
AP Photo/Piotr Hawalej

4 октября на 76-м году жизни умер легендарный полузащитник киевского "Динамо" и сборной СССР Анатолий Коньков, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

О причине смерти не сообщается.

Анатолий Коньков выступал за команды "Авангард" (Краматорск), "Шахтер" (Донецк), "Динамо" (Киев).

В составе киевлян - четырехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка обладателей кубков 1975 года, обладатель Суперкубка УЕФА 1975 года.

В составе сборной СССР Анатолий Коньков - серебряный призер чемпионата Европы 1972 года, бронзовый призер олимпиады 1976 года.

Анатолий Коньков был тренером сборной Украины.

В 2012-15 годах он возглавлял Украинскую федерацию футбола.

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