Умер легендарный советский футболист Анатолий Коньков

4 октября на 76-м году жизни умер легендарный полузащитник киевского "Динамо" и сборной СССР Анатолий Коньков, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

О причине смерти не сообщается.

Анатолий Коньков выступал за команды "Авангард" (Краматорск), "Шахтер" (Донецк), "Динамо" (Киев).

В составе киевлян - четырехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка обладателей кубков 1975 года, обладатель Суперкубка УЕФА 1975 года.

В составе сборной СССР Анатолий Коньков - серебряный призер чемпионата Европы 1972 года, бронзовый призер олимпиады 1976 года.

Анатолий Коньков был тренером сборной Украины.

В 2012-15 годах он возглавлял Украинскую федерацию футбола.