В Казахстане в ДТП погиб участник паралимпиад в Токио и Париже
время публикации: 04 октября 2024 г., 10:56 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 10:56
2 октября в ДТП возле села Айша-Биби, Жамбылская область Казахстан, погиб известный спортсмен-паралимпиец (тхэквондо) Нышан Омирали, сообщают казахстанские СМИ.
Он пытался объехать верблюда, вышедшего на трассу, и не справился с управлением автомобилем.
31-летний спортсмен скончался по дороге в больницу города Тараз.
Нышан Омирали - двукратный чемпион мира, участник паралимпиад в Токио и Париже.
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