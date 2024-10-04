В Казахстане в ДТП погиб участник паралимпиад в Токио и Париже

2 октября в ДТП возле села Айша-Биби, Жамбылская область Казахстан, погиб известный спортсмен-паралимпиец (тхэквондо) Нышан Омирали, сообщают казахстанские СМИ.

Он пытался объехать верблюда, вышедшего на трассу, и не справился с управлением автомобилем.

31-летний спортсмен скончался по дороге в больницу города Тараз.

Нышан Омирали - двукратный чемпион мира, участник паралимпиад в Токио и Париже.