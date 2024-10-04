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В Казахстане в ДТП погиб участник паралимпиад в Токио и Париже

время публикации: 04 октября 2024 г., 10:56 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 10:56
В Казахстане в ДТП погиб участник паралимпиад в Токио и Париже
AP Photo/Heng Sinith

2 октября в ДТП возле села Айша-Биби, Жамбылская область Казахстан, погиб известный спортсмен-паралимпиец (тхэквондо) Нышан Омирали, сообщают казахстанские СМИ.

Он пытался объехать верблюда, вышедшего на трассу, и не справился с управлением автомобилем.

31-летний спортсмен скончался по дороге в больницу города Тараз.

Нышан Омирали - двукратный чемпион мира, участник паралимпиад в Токио и Париже.

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