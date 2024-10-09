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Известный легкоатлет покончил жизнь самоубийством

время публикации: 09 октября 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 08:16
Известный легкоатлет покончил жизнь самоубийством
AP Photo/Michael Sohn

7 октября было найдено тело известного кенийского легкоатлета Клемента Кембои, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию округа Элгейо-Мараквет.

По предварительным данным, 33-летний спортсмен повесился на дереве возле одной из школ в городе Итен, столице округа.

Клемент Кимутаи Кимбои - чемпион Африканских игр 2015 года в беге на 3000 метров с препятствиями

Он был участником "Бриллиантовой лиги" и занимал восьмое место в мировом рейтинге стипль-чеза.

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