Известный легкоатлет покончил жизнь самоубийством

7 октября было найдено тело известного кенийского легкоатлета Клемента Кембои, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию округа Элгейо-Мараквет.

По предварительным данным, 33-летний спортсмен повесился на дереве возле одной из школ в городе Итен, столице округа.

Клемент Кимутаи Кимбои - чемпион Африканских игр 2015 года в беге на 3000 метров с препятствиями

Он был участником "Бриллиантовой лиги" и занимал восьмое место в мировом рейтинге стипль-чеза.