Известный легкоатлет покончил жизнь самоубийством
время публикации: 09 октября 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 08:16
7 октября было найдено тело известного кенийского легкоатлета Клемента Кембои, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию округа Элгейо-Мараквет.
По предварительным данным, 33-летний спортсмен повесился на дереве возле одной из школ в городе Итен, столице округа.
Клемент Кимутаи Кимбои - чемпион Африканских игр 2015 года в беге на 3000 метров с препятствиями
Он был участником "Бриллиантовой лиги" и занимал восьмое место в мировом рейтинге стипль-чеза.
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