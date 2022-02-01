Компания SpaceX осуществила успешный запуск итальянского спутника
Компания SpaceX объявила, что вечером 31 января с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен успешный запуск итальянского спутника COSMO-Skymed.
Первоначально запуск планировался на 27 января, но его приходилось несколько раз переносить из-за погодных условий и появления в зоне запуска постороннего судна.
Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучую платформу в Тихом океане.
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