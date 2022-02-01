После бурного заседания Совбеза ООН Блинкен и Лавров проведут телефонный разговор

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут 1 февраля телефонный разговор, в ходе которого будет обсуждаться напряженность на российско-украинской границе.

"Основная тема - реакция российской стороны на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности. Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ", - сообщили в российском министерстве иностранных дел.

Вечером 31 января Совет безопасности ООН провел заседание, посвященное кризису. Оно ознаменовалось ожесточенной полемикой представителей России и США. Российский постпред Василий Небензя обвинил "западных коллег" в использовании трибуны ООН для пропаганды.

Он заявил, что перемещение войск по своей территории – неотъемлемое суверенное право России, и потребовал представить доказательства, что на границе Украины сосредоточено 100000 российских военнослужащих.

Представительница США Лиз Томас-Гринфилд отметила, что подобной концентрации войск Европа не видела несколько десятилетий. Она сообщила, что последствия российского вторжения будут ужасными, отметив, что вина будет лежать и на тех, кто его не предотвратил.

Делегация Великобритании поддержала союзников, напомнив о международных обязательствах России. Китайский представитель назвал российские опасения обоснованными, добавив, что не понимает, чем вызваны опасения, что начнется война. Никакого решения принято не было.