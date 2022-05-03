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NEWSru.co.il :: В мире3 мая 2022 г., 10:33

Папа Римский Франциск рассказал, как российский патриарх Кирилл "зачитывал оправдания войны"

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Папа Римский Франциск рассказал, как российский патриарх Кирилл "зачитывал оправдания войны"

Итальянское издание Corriere della Sera опубликовало интервью с Папой Римским Франциском, основное внимание в котором было уделено войне в Украине и отношениям Ватикана с Россией.

Понтифик сообщил, что в первый же день войны, 24 февраля, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, но воздержался в тот момент от каких-либо контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, ограничившись передачей российской стороне призыва немедленно прекратить войну. Затем, после двадцати дней войны, в Кремль было передано обращение о готовности Папы Римского приехать в Москву, говорит Франциск. Он отметил, что ответа от Кремля не получено до сих пор.

Говоря о поставках Западом вооружений Украине, глава Римской католической церкви не дает этому однозначной оценки.


Франциск также сообщил, что пока не планирует визит в Киев. "Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным", – говорит он.

В то же время, Папа Римский отмечает, что не видит смысла во встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом (которая ранее планировалась в Иерусалиме на 14 июня). "Я разговаривал с Кириллом 40 минут по zoom. Первые двадцать (минут) он с бумагой в руке зачитывал мне все оправдания войны. Я выслушал и сказал ему: в этом я ничего не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы не можем использовать язык политики, но (должны использовать) язык Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого народа Божия. Поэтому мы должны искать пути мира, положить конец огню оружия", – рассказал понтифик.

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