"Ветераны России" потребовали прекратить участие российских школьников в конкурсе "Мемориала"
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой прекратить участие российских школьников в конкурсе исторических работ "Человек в истории. Россия XX век", более 20 лет проводимом международным "Мемориалом", сообщает РИА Новости.
"Ветераны России" в своем обращении отметили, что партнерами конкурса выступают Европейский Союз, а также германские фонды Кербера, Генриха Белля, Фридриха Наумана, "Память, ответственность и будущее".
Напомним, что именно "Ветераны России" подавали обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, требуя привлечь к ответственности руководство и сотрудников международного "Мемориала" "за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечения их памяти как жертв политических репрессий в СССР".
8 ноября 2021 года российская генпрокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 11 ноября такое же требование поступило и в отношении правозащитного центра "Мемориал" (является членом "Международного мемориала", но имеет отдельное юрлицо). В исках утверждалось, что организации нарушают закон об иностранных агентах (ПЦ "Мемориал" был признан иноагентом в 2014 году, а "Международный мемориал" – в 2016 году). 28 декабря 2021 года судья Верховного суда России Алла Назарова приняла ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 29 декабря 2021 года судья Московского городского суда Михаил Казаков принял решение удовлетворить иск прокуратуры и ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал".
США, Евросоюз, Австралия, Канада и Великобритания выразили сожаление в связи с решениями российских судов о ликвидации в России международного общества и правозащитного центра "Мемориал". В заявлении этих стран указывалось, что "Мемориал" "неустанно выступает за защиту прав человека в России, разоблачая ужасающие нарушения, в том числе на Северном Кавказе", а "утверждения российских властей о том, что принципиальная и мирная работа правозащитного центра "Мемориал" "оправдывает экстремизм и терроризм", не может быть принято". Авторы заявления отметили, что судебные решения в отношении структур последовали за "систематическими репрессиями в России против правозащитников, независимых СМИ и журналистов, членов политической оппозиции".
С осуждением решений российских судов по "Мемориалу" выступили глава Европарламента Давид Сассоли, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.
Отметим, что ни правительство Израиля, ни министерство иностранных дел Израиля не публиковали никаких комментариев и заявлений по поводу ликвидации российскими судами международного общества и правозащитного центра "Мемориал". Представителей Израиля не было на судах над "Мемориалом", хотя на них присутствовали представители многих других стран.
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