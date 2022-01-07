"Ветераны России" потребовали прекратить участие российских школьников в конкурсе "Мемориала"

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой прекратить участие российских школьников в конкурсе исторических работ "Человек в истории. Россия XX век", более 20 лет проводимом международным "Мемориалом", сообщает РИА Новости.

"Ветераны России" в своем обращении отметили, что партнерами конкурса выступают Европейский Союз, а также германские фонды Кербера, Генриха Белля, Фридриха Наумана, "Память, ответственность и будущее".

Напомним, что именно "Ветераны России" подавали обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, требуя привлечь к ответственности руководство и сотрудников международного "Мемориала" "за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечения их памяти как жертв политических репрессий в СССР".

8 ноября 2021 года российская генпрокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 11 ноября такое же требование поступило и в отношении правозащитного центра "Мемориал" (является членом "Международного мемориала", но имеет отдельное юрлицо). В исках утверждалось, что организации нарушают закон об иностранных агентах (ПЦ "Мемориал" был признан иноагентом в 2014 году, а "Международный мемориал" – в 2016 году). 28 декабря 2021 года судья Верховного суда России Алла Назарова приняла ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 29 декабря 2021 года судья Московского городского суда Михаил Казаков принял решение удовлетворить иск прокуратуры и ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал".

США, Евросоюз, Австралия, Канада и Великобритания выразили сожаление в связи с решениями российских судов о ликвидации в России международного общества и правозащитного центра "Мемориал". В заявлении этих стран указывалось, что "Мемориал" "неустанно выступает за защиту прав человека в России, разоблачая ужасающие нарушения, в том числе на Северном Кавказе", а "утверждения российских властей о том, что принципиальная и мирная работа правозащитного центра "Мемориал" "оправдывает экстремизм и терроризм", не может быть принято". Авторы заявления отметили, что судебные решения в отношении структур последовали за "систематическими репрессиями в России против правозащитников, независимых СМИ и журналистов, членов политической оппозиции".

Отметим, что ни правительство Израиля, ни министерство иностранных дел Израиля не публиковали никаких комментариев и заявлений по поводу ликвидации российскими судами международного общества и правозащитного центра "Мемориал". Представителей Израиля не было на судах над "Мемориалом", хотя на них присутствовали представители многих других стран.