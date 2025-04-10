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Мир

Жертвами обрушения крыши клуба в Санто-Доминго стали около 200 человек

Погибшие
время публикации: 10 апреля 2025 г., 06:37 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 06:42
Жертвами обрушения крыши клуба в Санто-Доминго стали около 200 человек
AP Photo/Eddy Vittini

Власти Доминиканской республики опубликовали уточненные данные по числу жертв обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго: погибли не менее 184 человек, в больницы ранее были доставлены 155 пострадавших, передает AFP.

Под завалами остаются около 20 погибших. Продолжается процедура опознания.

Среди погибших – популярный певец Рубби Перец, губернатор провинции Нельси Круз и бывший питчер Высшей лиги бейсбола Октавио Дотель.

Президент Доминиканской республики Луис Абинадер 8 апреля объявил трехдневный национальный траур.

Крыша рухнула во время выступления Рубби Переца. Один из сопровождавших его музыкантов рассказал, что зал был полным, а обрушение напоминало землетрясение.

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