Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил на государственном приеме по случаю 75-летия провозглашения КНР. Он заявил, что будет добиваться "воссоединения" Тайваня с материковым Китаем.

"Это движение необратимо, оно несет справедливость и соответствует чаяниям всего народа Ничто не может остановить поступь истории", – заявил глава КНР, подчеркнув, что официальный Пекин выступает категорически против сепаратистских настроений.

"Тайвань – священная китайская земля. Люди, проживающие по обеим сторонам Тайваньского пролива, связаны кровными узами, а кровь не водица. Мы должны придерживаться принципа одного Китая, углублять экономические и культурные обмены, а также сотрудничество", – добавил китайский лидер.

Тайвань – наследник Китайской республики, которая была одним из основателей ООН и до начала 70-х годов заседала в Совете безопасности ООН. А 1949 году на материке была провозглашена КНР, в 1971 году занявшая место в ООН.

Официальный Пекин всегда настаивал на принципе одного Китая, однако при Си Цзиньпине ведется подготовка к захвату островного государственного образования военным путем. Это вызывает значительное беспокойство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.