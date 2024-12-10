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Мир

США выделяют Украине 20 млрд с погашением за счет российских активов

Война в Украине
США
Украина
время публикации: 10 декабря 2024 г., 20:25 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 20:25
США выделяют Украине 20 млрд с погашением за счет российских активов
AP Photo/Patrick Semansky

Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита в размере 20 млрд долларов с погашением за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

В заявлении говорится, что кредит выделен в рамках инициативы "Группы семи" по предоставлению Киеву займа в размере 50 млрд долларов.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что эти средства обеспечат Украине критически важную поддержку.

Мир
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