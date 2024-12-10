США выделяют Украине 20 млрд с погашением за счет российских активов
время публикации: 10 декабря 2024 г., 20:25 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 20:25
Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита в размере 20 млрд долларов с погашением за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.
В заявлении говорится, что кредит выделен в рамках инициативы "Группы семи" по предоставлению Киеву займа в размере 50 млрд долларов.
Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что эти средства обеспечат Украине критически важную поддержку.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 декабря 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 декабря 2024