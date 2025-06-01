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Мир

Трамп отозвал кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA

США
Дональд Трамп
Космос
время публикации: 01 июня 2025 г., 06:56 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 07:04
Трамп отозвал кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA
AP Photo/Gene J. Puskar

Президент США Дональд Трамп заявил, что снимает кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"После тщательного анализа предыдущих связей я отзываю кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Скоро я объявлю нового кандидата, который будет соответствовать миссии и выведет Америку на первое место в космосе", – написал Трамп на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Ранее об этом решении Трампа сообщил Белый дом.

Американские СМИ, комментируя снятие кандидатуры Айзекмана, отмечают, что бизнесмен был связан с известными представителями демократов и жертвовал на их деятельность.

Предприниматель Джаред Айзекман является первым в истории непрофессиональным астронавтом, который вышел в открытый космос во время полета на Space X. Айзекман – владелец израильского стартапа Finaro: принадлежащая ему компания Shift4 Payments приобрела Finaro за 575 миллионов долларов, и за полтора года с момента сделки стоимость этой компании выросла до 1,1 миллиарда долларов.

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