Нетаниягу с супругой посетили Пентагон
время публикации: 10 июля 2025 г., 05:38 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 05:42
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой посетили с официальным визитом Пентагон, где их встретили министр обороны США Пит Хегсет и его супруга Дженнифер.
В ходе визита Нетаниягу провёл рабочую встречу с Хегсетом и его командой, на которой обсуждались ключевые вопросы безопасности, включая противодействие иранской угрозе, региональное сотрудничество в сфере безопасности и укрепление стратегических отношений между Израилем и США, сообщает офис премьер-министра Израиля.
Сара Нетаниягу и Дженнифер Хегсет совершили обзорную экскурсию по Пентагону, а затем посетили Национальный мемориал Пентагона, посвящённый жертвам теракта 11 сентября 2001 года.