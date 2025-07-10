Нетаниягу с супругой посетили Пентагон

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой посетили с официальным визитом Пентагон, где их встретили министр обороны США Пит Хегсет и его супруга Дженнифер.

В ходе визита Нетаниягу провёл рабочую встречу с Хегсетом и его командой, на которой обсуждались ключевые вопросы безопасности, включая противодействие иранской угрозе, региональное сотрудничество в сфере безопасности и укрепление стратегических отношений между Израилем и США, сообщает офис премьер-министра Израиля.

Сара Нетаниягу и Дженнифер Хегсет совершили обзорную экскурсию по Пентагону, а затем посетили Национальный мемориал Пентагона, посвящённый жертвам теракта 11 сентября 2001 года.