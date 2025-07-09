В Белом доме состоялась вторая встреча Трампа и Нетаниягу в рамках нынешнего визита

В Вашингтоне в Белом доме состоялась вторая встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, которая длилась около полутора часов.

На этом раз встреча проходила за закрытыми дверями в Овальном кабинете в присутствии вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Напомним, что в рамках нынешнего визита первая встреча Трампа и Нетаниягу проходила вечером 7 июля. Она длилась около двух часов. Обсуждались вопросы Газы, Ирана, Авраамовых соглашений и другие темы.