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Мир

В Белом доме состоялась вторая встреча Трампа и Нетаниягу в рамках нынешнего визита

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 09 июля 2025 г., 05:43 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 06:40
В Белом доме состоялась вторая встреча Трампа и Нетаниягу в рамках нынешнего визита
Фото: Ави Охайон, GPO

В Вашингтоне в Белом доме состоялась вторая встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, которая длилась около полутора часов.

На этом раз встреча проходила за закрытыми дверями в Овальном кабинете в присутствии вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Напомним, что в рамках нынешнего визита первая встреча Трампа и Нетаниягу проходила вечером 7 июля. Она длилась около двух часов. Обсуждались вопросы Газы, Ирана, Авраамовых соглашений и другие темы.

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