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Израиль

СМИ: возможно, Нетаниягу встретится с Трампом в третий раз

Заложники
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 09 июля 2025 г., 20:18 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 20:41
СМИ: возможно, Нетаниягу встретится с Трампом в третий раз
Alex Brandon/AP

В вечерних выпусках новостей 11-й и 14-й телеканалы сообщили, что до возвращения в Иерусалим Биньямин Нетаниягу, по всей видимости, встретится с президентом США Дональдом Трампом еще раз, и это будет их третья встреча за время текущего визита израильского премьера в США.

11-й телеканал отметил, что новая встреча или телефонный разговор связана с ходом переговоров в Дохе, где обсуждается соглашение с ХАМАСом, в рамках которого должны быть освобождены 10 заложников и возвращены 18 тел убитых израильтян. По информации телеканала, если произойдет прогресс на переговорах, Биньямин Нетаниягу может отложить свое возвращение в Израиль. При этом источник телеканала подчеркнул, что окончательное решение о продлении поездки еще не принято.

По информации 14-го телеканала, Нетаниягу и Трамп обсуждают не только переговоры с ХАМАСом, ситуацию в Иране и возможность нормализации отношений с Сирией, но и восстановление дипломатических отношений с Мавританией, с которой они были разорваны в 2009 году после операции "Литой свинец".

При этом телеканал "Кан-11" передал со ссылкой на источник в Дохе, что Израиль проявил на переговорах некоторую гибкость в отношении нахождения израильских сил на "оси Мораг", разделяющей Хан-Юнис и Рафиах.

Израиль
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