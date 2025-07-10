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Спецпредставитель РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов ушел в отставку

Россия
время публикации: 10 июля 2025 г., 00:04 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 00:07
Спецпредставитель РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов ушел в отставку
Natalia Kolesnikova/Pool Photo via AP

Заместитель министра иностранных дел и специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов подал в отставку. Приказом президента он освобожден от этих должностей.

ТАСС со ссылкой на информированный источник сообщает, что Богданов написал заявление об увольнении по собственному желанию, в силу возраста. Собеседник агентства отметил, что "речь идет только о личных обстоятельствах".

ТАСС сообщает, что преемник Богданова пока не определен, рассматривается несколько кандидатур.

С 1997 года по 2002 год Богданов был послом России в Израиле. Кроме того, с 2005 года по 2011 год он возглавлял российское посольство в Египте. С июня 2011 года Богданов занимал должность заместителя министра иностранных дел России, с 2012 года стал специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку, а с 2014 года – специальным представителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

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