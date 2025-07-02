Глава посольства США вызван в МИД Украины в связи с прекращением поставок вооружений

Временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель был приглашен в министерство иностранных дел Украины после того, как представители американской администрации признали значительное сокращение поставок Украине американских вооружений и прекращение критически важных поставок.

"Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца выразила благодарность США за оказанную с начала полномасштабного вторжения России поддержку и подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины", – цитирует заявление МИД агентство "Интерфакс Украина".

Ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби после сообщил о прекращении поставок Украине ракет для систем ПВО Patriot, высокоточных артиллерийских снарядов, беспилотных летательных аппаратов и ракет для боевых самолетов F-16 в связи с истощением запасов этих видов вооружений.