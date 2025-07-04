Израиль предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар поручил своему ведомству предоставить Украине дополнительный пакет помощи, включающий современные системы водоснабжения для сотен тысяч граждан в районах, где инфраструктура была разрушена в результате российских обстрелов. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Саар сообщил, что помощь будет передана через МАШАВ – Национальное агентство по международному сотрудничеству при МИД Израиля. Каждая из систем водоснабжения сможет обеспечить питьевой водой десятки тысяч человек. Они будут установлены в восточных регионах Украины, где население страдает от острой нехватки воды.

Новая гуманитарная помощь финансируется из бюджета министерства иностранных дел и является продолжением приверженности Израиля поддержке Украины. С начала войны, в феврале 2022 года, Израиль уже оказал значительную гуманитарную помощь, включая воздушные и наземные «мосты» с поставками продовольствия, медикаментов и другого необходимого оборудования. В первые месяцы войны также был развёрнут полевой госпиталь, а в первом квартале 2025 года были распределены сотни генераторов в пострадавших от обстрелов регионах.