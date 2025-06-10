x
10 июня 2025
|
последняя новость: 09:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июня 2025
|
10 июня 2025
|
последняя новость: 09:44
10 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Беспорядки в Лос-Анджелесе: Трамп направил в город сотни морских пехотинцев

США
время публикации: 10 июня 2025 г., 09:08 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 09:21
Беспорядки в Лос-Анджелесе: Трамп направил в город сотни морских пехотинцев
AP Photo/Ethan Swope

Более 700 морских пехотинцев с расположенной в Калифорнии военной базы направлены в Лос-Анджелес для содействия солдатам национальной гвардии, уже развернутым в охваченном беспорядками городе.

Они возьмут под защиту федеральные объекты и федеральных служащих. Решение, сколько продлится их миссия, еще не принято. Они не будут привлечены к выполнению задач по разгону манифестаций. Неясно, какие распоряжения морпехи получили на случай, если манифестанты начнут кидать в них камни и бутылки с зажигательной смесью.

Комментируя положение в Лос-Анджелесе, президент США Дональд Трамп проявил оптимизм. "Я полагаю, ситуация под контролем. Раньше она была очень плохой, дела двигались в неправильном направлении, теперь они движутся в правильном", – сказал он.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил федеральные власти в нарушении закона, согласно которому федеральное правительство имеет право задействовать национальную гвардию только для борьбы с мятежом. Он также рассказал, что войска не получили воды и продовольствия.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июня 2025

Беспорядки в Лос-Анджелесе: центр города объявлен закрытой зоной
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июня 2025

Десятки арестованных в Лос-Анджелесе, губернатор Калифорнии угрожает Трампу иском
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июня 2025

В Лос-Анджелесе возобновились беспорядки, вызванные рейдами иммиграционной полиции