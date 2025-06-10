Беспорядки в Лос-Анджелесе: Трамп направил в город сотни морских пехотинцев

Более 700 морских пехотинцев с расположенной в Калифорнии военной базы направлены в Лос-Анджелес для содействия солдатам национальной гвардии, уже развернутым в охваченном беспорядками городе.

Они возьмут под защиту федеральные объекты и федеральных служащих. Решение, сколько продлится их миссия, еще не принято. Они не будут привлечены к выполнению задач по разгону манифестаций. Неясно, какие распоряжения морпехи получили на случай, если манифестанты начнут кидать в них камни и бутылки с зажигательной смесью.

Комментируя положение в Лос-Анджелесе, президент США Дональд Трамп проявил оптимизм. "Я полагаю, ситуация под контролем. Раньше она была очень плохой, дела двигались в неправильном направлении, теперь они движутся в правильном", – сказал он.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил федеральные власти в нарушении закона, согласно которому федеральное правительство имеет право задействовать национальную гвардию только для борьбы с мятежом. Он также рассказал, что войска не получили воды и продовольствия.