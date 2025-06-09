В Лос-Анджелесе возобновились беспорядки, вызванные рейдами иммиграционной полиции
время публикации: 09 июня 2025 г., 01:27 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 01:27
В воскресенье, 8 июня, в Лос-Анджелесе возобновились протесты против действий федеральных властей в отношении мигрантов.
Столкновения с национальной гвардией произошли возле здания, в котором находится центр временного содержания под стражей. Гвардейцы оттеснили демонстрантов от входа, применив слезоточивый газ.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал демонстрантов к сдержанности: "Не дайте Дональду Трампу то, чего он хочет".
Ранее Трамп подписал меморандум о призыве 2000 национальных гвардейцев для пресечения беспорядков. Ответственный за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов Том Хоман в эфире телеканала Fox News заявил, что гвардейцы будут направлены в Лос-Анджелес.
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