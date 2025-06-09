Беспорядки в Лос-Анджелесе: центр города объявлен закрытой зоной

Полиция Лос-Анджелеса потребовала от участников беспорядков немедленно разойтись в связи с тем, что центр города объявлен закрытой военной зоной. Владельцев расположенных здесь бизнесов и жильцов района призывают немедленно сообщать о всех случаях вандализма, и по возможности, документировать их.

В результате применения средств для разгона демонстраций получили ранение австралийская тележурналистка Лорен Томаси, которой резиновая пуля ударила в ногу, и британский фоторепортер Ник Стерн. Для него это стало вторым ранением, первое он получил, снимая репортаж о волнениях после убийства Джорджа Флойда в 2020 году.

Беспорядки, вызванные рейдами иммиграционной полиции, распространяются и на другие города Калифорнии. В Сан-Франциско полиция арестовала 60 человек, среди них есть и несовершеннолетние. Двум сотрудникам правоохранительных органов потребовалась госпитализация.