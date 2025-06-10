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Мир

Новый раунд переговоров между США и Ираном состоится 12 июня

США
Иран
время публикации: 10 июня 2025 г., 01:44 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 01:44
Новый раунд переговоров между США и Ираном состоится 12 июня
AP Photo/Vahid Salemi

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на брифинге в Тегеране объявил, что следующий, шестой, раунд переговоров с США состоится в четверг, 12 июня. Встреча представителей двух стран пройдет в столице Омана, Маскате. Об этом сообщил иранский телеканал "Аль-Алам".

Эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о ходе переговоров с Ираном. "У нас встреча с Ираном в четверг. Так что давайте дождемся четверга", – сказал он.

При этом Трамп отметил, что власти Ирана пока не идут на встречу. "Иранские власти просто запрашивают то, что невозможно сделать. Они не хотят отказываться от того, от чего должны отказаться", – заявил президент, отметив, что он все еще надеется, что удастся договориться с Тегераном.

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