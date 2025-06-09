Трамп утверждает, что в переговорах по заложникам "участвует даже Иран"

Президент США Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме, отвечая на вопрос о продолжающейся войне в секторе Газы, сказал, что "Газа находится сейчас в самом центре очень серьезных переговоров, в которых "участвует даже Иран". "Переговоры сейчас ведутся между ХАМАС, Израилем и Ираном", – заявил Трамп.

На вопрос о ходе переговоров с Тегераном Трамп ответил, что "ведется большая работа по Ирану". "Они хорошие и очень жесткие переговорщики. Одни из лучших", – заявил он.

"Мы пытаемся заключить ядерную сделку, чтобы избежать разрушений и смертей, и мы сказали им об этом. Я надеюсь, что все получится. Но это может и не сработать. Скоро узнаем", – сказал Трамп во время "круглого стола" "Invest in America".

Израильский сайт Ynet написал, что источники, знакомые с ходом переговоров по заложникам, отрицают участие Ирана в переговорах.