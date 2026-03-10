Британские авторы выпустили "пустые" книги в знак протеста против использования их работ ИИ

Тысячи писателей Великобритании выпустили символическую "пустую" книгу в знак протеста против использования их произведений компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, без разрешения авторов, пишет The Guardian. Книга под названием "Не воруйте эту книгу" была создана при участии примерно 10 000 авторов. Ее единственное содержание – список имен. Экземпляры издания планируют раздать посетителям Лондонской книжной ярмарки, за неделю до публикации правительством Великобритании оценки экономических последствий предлагаемых изменений в законодательстве об авторском праве.

К 18 марта министры должны представить отчет об экономическом воздействии реформ, а также результаты консультаций по изменениям в законе. Эти предложения вызвали недовольство среди представителей творческих профессий, обеспокоенных тем, как их работы используются при обучении систем искусственного интеллекта.

Организатор проекта, композитор и активист в сфере защиты авторских прав Эд Ньютон-Рекс заявил, что индустрия ИИ во многом "построена на чужих произведениях", которые были использованы без согласия авторов и без оплаты. По его словам, это не безобидная практика: генеративные системы ИИ начинают конкурировать с людьми, чьи работы послужили основой для их обучения, лишая авторов доходов. Он призвал правительство защитить британских творческих работников и не допустить легализации подобного использования их произведений.

Параллельно на Лондонской книжной ярмарке издатели представили инициативу по лицензированию использования произведений для обучения искусственного интеллекта. Некоммерческая организация Publishers' Licensing Services разрабатывает систему коллективного лицензирования и приглашает участников отрасли присоединиться к ней, чтобы обеспечить законный доступ к опубликованным материалам.

Для обучения чат-ботов и генераторов изображений системам ИИ требуются огромные массивы данных, в том числе защищенные авторским правом тексты и изображения, собранные из интернета. Это вызвало серьезную обеспокоенность среди представителей творческих профессий и стало причиной судебных разбирательств по обе стороны Атлантики. В прошлом году компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, согласилась выплатить 1,5 млрд долларов для урегулирования коллективного иска авторов книг, которые утверждали, что стартап использовал пиратские копии их произведений для обучения своих моделей.

Британские творческие деятели резко раскритиковали основное предложение правительства, обсуждаемое в ходе консультаций. Оно предполагает, что компании, работающие с ИИ, смогут использовать защищенные авторским правом материалы без разрешения владельцев, если те заранее не заявят о своем отказе. Помимо этого варианта, рассматриваются еще три возможных подхода: сохранить существующую систему без изменений; обязать компании получать лицензии на использование защищенных произведений; либо разрешить использование таких материалов без возможности отказа со стороны авторов. Также правительство не исключает возможность применения исключения из авторского права для "коммерческих исследований". Представители творческих индустрий опасаются, что этим могут воспользоваться компании, разрабатывающие ИИ, чтобы использовать чужие работы без согласия авторов.

В правительстве заявили, что стремятся создать систему авторского права, которая одновременно защищает человеческое творчество, сохраняет доверие к законодательству и поддерживает инновации. Власти также пообещали продолжить консультации с представителями творческого сектора и представить обновленную информацию парламенту к 18 марта.