Канадская полиция расследует сообщение о том, что по зданию консульства США в центре Торонто была открыта стрельба.

О пострадавших не сообщается.

Также не разглашается информация о подозреваемом.

"Стрельба, произошедшая у консульства США рано утром, – это абсолютно неприемлемый акт насилия и запугивания, направленный против наших американских друзей и соседей", – заявил в своем обращении премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд.

В минувшие выходные обстрелу подверглись две синагоги в районе Торонто.