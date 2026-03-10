По зданию консульства США в центре Торонто была открыта стрельба
время публикации: 10 марта 2026 г., 17:43 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 17:47
Канадская полиция расследует сообщение о том, что по зданию консульства США в центре Торонто была открыта стрельба.
О пострадавших не сообщается.
Также не разглашается информация о подозреваемом.
"Стрельба, произошедшая у консульства США рано утром, – это абсолютно неприемлемый акт насилия и запугивания, направленный против наших американских друзей и соседей", – заявил в своем обращении премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд.
В минувшие выходные обстрелу подверглись две синагоги в районе Торонто.
