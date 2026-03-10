x
10 марта 2026
Мир

По зданию консульства США в центре Торонто была открыта стрельба

Канада
время публикации: 10 марта 2026 г., 17:43 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 17:47
Wikipedia.org. Фото: Joshua Sherurcij

Канадская полиция расследует сообщение о том, что по зданию консульства США в центре Торонто была открыта стрельба.

О пострадавших не сообщается.

Также не разглашается информация о подозреваемом.

"Стрельба, произошедшая у консульства США рано утром, – это абсолютно неприемлемый акт насилия и запугивания, направленный против наших американских друзей и соседей", – заявил в своем обращении премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд.

В минувшие выходные обстрелу подверглись две синагоги в районе Торонто.

Мир
