Пакистан сообщил о уничтожении дронов израильского производства

Командование вооруженных сил Пакистана заявило о перехвате 12 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Индии. Как передает агентство Reuters, речь идет о баражжирующих боеприпасах Harop израильского производства.

Глава армейской пресс-службы Ахмад Шариф Чаудри отметил, что дроны Harop были выпущены по нескольким локациям, в том числе городам Карачи и Лахор. Они были перехвачены в воздушном пространстве Пакистана.

Министерство обороны Индии, в свою очередь, сообщило об уничтожении в Лахоре системы противовоздушной обороны Пакистана.

«Сегодня утром индийские вооруженные силы атаковали радары и системы ПВО в ряде мест в Пакистане. Индийские войска ответили в том же направлении и с той же интенсивностью, что и Пакистан. По достоверным сведениям, система ПВО в Лахоре была нейтрализована", - говорится в сообщении.

Эскалация вооруженного конфликта между двумя ядерными державами вызывает значительное беспокойство международного сообщества.