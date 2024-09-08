Опрос NYT: Дональд Трамп вновь обходит Камалу Харрис

За два дня до первых дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис газета New York Times публикует результаты опроса, свидетельствующие, что республиканец Трамп вновь ведет в президентской гонке – после перерыва в несколько недель.

Согласно публикуемым данным, бывшего президента поддерживают 48% избирателей, в то время как нынешнего вице-президента – 47%. Точно такие же данные были зафиксированы и в первом опросе после выхода Джо Байдена из президентской гонки.

При этом 28% респондентов заявляют, что недостаточно знакомы с мировоззрением Харрис, чтобы принять решение о поддержке ее кандидатуры. О незнакомстве с мировоззрением Трампа заявляют всего 9% опрошенных.

60% респондентов заявили о необходимости коренного пересмотра политики Байдена. Однако только 25% считают, что это сделает Харрис. 53% связывают надежды на эти перемены с Трампом.

В течение первых недель после того, как Харрис сменила Байдена, в лагере демократов царил энтузиазм. Однако нынешний опрос может свидетельствовать о переломе тенденции. Тем более важными для обеих сторон становятся предстоящие дебаты.

В опросе принимали участие 1695 зарегистрированных избирателей. Он проводился 3-6 сентября. Следует учитывать, что статистическая погрешность составляет 2,8%.