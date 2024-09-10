Убийца легкоатлетки из Уганды Ребекки Чептегеи умер от ожогов в больнице

Бывший бойфренд 33-летней угандийской легкоатлетки Ребекки Чептегеи умер в больнице от ожогов и интоксикации, полученных во время нападения на спортсменку.

Информационное агентство Reuters цитирует директора больницы Moi Teaching and Referral Hospital в Элдорете Филипа Кирву, который сообщил, что Диксон Ндиема Марангач, получивший ожоги 40% тела, скончался в понедельник в 18:30 по местному времени.

Ребекка Чептегеи подверглась нападению 1 сентября: Диксон Ндиема Марангач облил ее бензином и поджег. Для совершения этого преступления он использовал 5 литров горючего, и существенная часть попала на него самого.

Ребекка получила ожоги 75% поверхности тела и скончалась в больнице через четыре дня после нападения. Ее убийца прожил почти полторы недели, но и он в результате умер от ожогов дыхательных путей и сепсиса.