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Мир

Убийца легкоатлетки из Уганды Ребекки Чептегеи умер от ожогов в больнице

время публикации: 10 сентября 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 18:16
Ребекка Чептегея
AP Photo

Бывший бойфренд 33-летней угандийской легкоатлетки Ребекки Чептегеи умер в больнице от ожогов и интоксикации, полученных во время нападения на спортсменку.

Информационное агентство Reuters цитирует директора больницы Moi Teaching and Referral Hospital в Элдорете Филипа Кирву, который сообщил, что Диксон Ндиема Марангач, получивший ожоги 40% тела, скончался в понедельник в 18:30 по местному времени.

Ребекка Чептегеи подверглась нападению 1 сентября: Диксон Ндиема Марангач облил ее бензином и поджег. Для совершения этого преступления он использовал 5 литров горючего, и существенная часть попала на него самого.

Ребекка получила ожоги 75% поверхности тела и скончалась в больнице через четыре дня после нападения. Ее убийца прожил почти полторы недели, но и он в результате умер от ожогов дыхательных путей и сепсиса.

Мир
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