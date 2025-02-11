В ходе интервью, которое президент США Дональд Трамп дал телеканалу Fox News, была затронута и тема российско-украинской войны, в частности, усилий администрации по достижению мирного урегулирования.

"Украина может заключить соглашение, а может и не заключить. Она может стать российской, а может и не стать российской", – заявил он, подтвердив заинтересованность США в получении компенсации за американскую военную помощь Украине.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поддержал американского президента. "Любое явление происходит с вероятностью 50 на 50 – либо да, либо нет", – сказал он.

Высокопоставленный чиновник утверждает, что значительная часть Украины стремится стать частью России, а также заявил о вступлении в Россию четырех регионов. "Это подтвержденный факт, который находит отклик в высказываниях американского лидера", – добавил он.