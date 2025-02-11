Стив Виткофф вылетел из Москвы вместе с освобожденным из тюрьмы американцем

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц сообщил, что Стив Виткофф, спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку, вылетел из Москвы вместе с гражданином США Марком Фогелем, осужденным в России за контрабанду наркотиков.

В соцсети Х (бывший "твиттер") Уолц написал: "Президент Трамп <…> и советники президента договорились об обмене, который послужит демонстрацией доброй воли с российской стороны и признаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны в Украине".

Марк Фогель, бывший сотрудник посольства США в России и преподаватель в англо-американской школе в Москве, был в августе 2021 года задержан в аэропорту Шереметьево вместе со своей женой. В их багаже обнаружили гашишное масло и марихуану. Жену Фогеля отпустили до прибытия представителей силовых структур. Марк Фогель в 2022 году был приговорен к 14 годам заключения.