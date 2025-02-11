Абдалла II согласился принять "2000 больных детей" из сектора Газы в Иордании

Король Иордании Абдалла II встретился в Белом Доме с президентом США Дональдом Трампом. В ходе совместного выступления перед журналистами Абдалла II выразил признательность президенту за его усилия в достижении мира в секторе Газы и на Ближнем Востоке, однако он уклонился от прямого ответа по поводу требований Трампа о принятии в Иордании значительного количества палестинцев из сектора Газы.

Абдалла II отметил, что сейчас "уделяется большое внимание поиску приемлемого для всех решения", и предложил дождаться предложений со стороны Египта. Он согласился принять в Иордании 2000 "больных детей из сектора Газы". Напомним, что в Иордании уже живут два миллиона палестинских беженцев.

Напомним, Дональд Трамп настаивает на переселении жителей сектора Газы в Египет и в Иорданию, угрожая в случае их отказа прекратить экономическую помощь. В арабском мире, в целом, и в Египте и Иордании, в частности, идея принять палестинских беженцев встречена крайне негативно.

Сам Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете вместе с королем Иордании, продолжал говорить о будущем сектора Газы, как о практически завершенной сделке в сфере недвижимости, подчеркнув, что он не будет "покупать" Газу, а Газа "будет у нас, мы ее сохраним и обеспечим мир".