Байден: "Я остаюсь в гонке"
время публикации: 05 июля 2024 г., 22:50 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 23:02
81-летний президент США Джо Байден, выступая в Мэдисоне (штат Висконсин), заявил: "Я сегодня в Висконсине по одной причине. Мы победим в этом штате. И позвольте мне заявить это настолько ясно, насколько я могу: я действующий президент Соединенных Штатов, я кандидат от Демократической партии, я остаюсь в гонке".
При этом Байден подверг резкой критике кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, назвав его "не просто осужденным преступником, а волной преступности в лице одного человека".
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