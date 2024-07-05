Байден: "Я остаюсь в гонке"

81-летний президент США Джо Байден, выступая в Мэдисоне (штат Висконсин), заявил: "Я сегодня в Висконсине по одной причине. Мы победим в этом штате. И позвольте мне заявить это настолько ясно, насколько я могу: я действующий президент Соединенных Штатов, я кандидат от Демократической партии, я остаюсь в гонке".

При этом Байден подверг резкой критике кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, назвав его "не просто осужденным преступником, а волной преступности в лице одного человека".