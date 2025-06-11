Власти РФ объявили в розыск журналиста Плющева и издателя "Медузы" Тимченко
время публикации: 11 июня 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 17:22
В среду, 11 июня, МВД РФ объявило в розыск Александра Плющева – журналиста, 28 лет проработавшего на радиостанции "Эхо Москвы", основателя и ведущего YouTube-канала The Breakfast Show.
В тот же день МВД РФ объявило в розыск издателя "Медузы" Галину Тимченко, которая в течение 10 лет (2004-2014) была главным редактором сайта "Лента.ру".
"Разыскивается по статье УК", – указано в базе МВД РФ в обоих случаях. По какой статье их разыскивают, не указано.
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