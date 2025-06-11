В РФ Леонида Волкова заочно приговорили к 18 годам лишения свободы

В среду, 11 июня, Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего главу ФБК Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Также Волков приговорен к штрафу в размере 2 млн рублей (более $25000), с запретом заниматься администрированием сайтов на шести лет.

Согласно приговору суда, Леонид Волков должен был бы первые пять лет провести в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Но Волков находится за пределами РФ.

ТАСС сообщает: Леонид Волков признан виновным по ч. 3 ст. 282.1 (создание и участие в экстремистском сообществе с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 151.2 (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений), ч. 2 ст. 214 (вандализм по политическим мотивам – два эпизода), ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ – 18 эпизодов), ст. 239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), ч. 2 ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности с использованием служебного положения) УК РФ.