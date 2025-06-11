Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа в центре города

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города. На своей странице в соцсети X она написала: "Я ввела комендантский час, который начнется сегодня в восемь вечера в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить злоумышленников, которые пользуются хаотичной эскалацией президента".

Погромы в Калифорнии под флагами Мексики, Сальвадора, США, ООП. Фоторепортаж

Басс призвала жителей Лос-Анджелеса избегать центра города. Она предупредила, что нарушителей будут задерживать и привлекать к ответственности.

Комендантский час может быть продлен и на последующие дни.

Примечательно, что ограничения комендантского часа не распространятся на две категории граждан – аккредитованных журналистов, освещающих события в Лос-Анджелесе, и на бездомных, нашедших приют преимущественно в деловом центре города.

Ранее на пресс-конференции Басс сообщила, в результате действий вандалов в Лос-Анджелесе пострадали 23 бизнеса.

Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 7 июня после масштабных рейдов иммиграционной полиции. 9 июня центр города был объявлен закрытой зоной. В результате погромов был причинен значительный ущерб зданиям, магазинам и автомобилям, в том числе машинам полиции. В Лос-Анджелесе вандалами были сожжены беспилотные такси Waymo.

В Лос-Анджелес, помимо национальной гвардии, направлены более 700 морских пехотинцев с расположенной в Калифорнии военной базы. Они взяли под защиту федеральные объекты и федеральных служащих. Они не будут привлечены к выполнению задач по разгону манифестаций. Также в городе, помимо полиции, действуют 2000 бойцов Национальной гвардии.