Власти РФ заявляют о жертвах в результате массированной атаки БПЛА на Москву

Офис губернатора Московской области Андрея Воробьева объявил, что в результате массированной атаки БПЛА на Москву и Московскую область есть жертвы.

Официально пока объявлено об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям).

В телеграм-канале Воробьева заявлено, что "обломки беспилотников" упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей. Часть из них разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников.

В ночь на 11 марта украинскими вооруженными силами была осуществлена массированная атака с применением БПЛА на Москву и другие регионы РФ.

Офис мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о 69 сбитых БПЛА. Сообщается, что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Из-за падения обломков сбитого беспилотника повредилась кровля дома на Домодедовской улице в Москве. Сообщалось также об ущербе в Раменском. На парковке в Домодедово после атаки БПЛА сгорели более 20 автомобилей.

Один БПЛА упал на железную дорогу в районе станции "Юрьевец" во Владимирской области.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Поступали также сведения об атаках БПЛА на цели в районе Рязани.

В подмосковных аэропортах Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 11 марта были перехвачены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов: 91 БПЛА – над территорией Московской области, 126 БПЛА – над территорией Курской области, 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Липецкой области, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области и три БПЛА – над территорией Нижегородской области.

Судя по имеющимся данным, речь идет о самой интенсивной атаке БПЛА на Москву и другие регионы РФ с начала полномасштабной войны против Украины, развязанной режимом Владимира Путина.