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Мир

Подтверждено поражение беспилотником нефтебазы в Серпухове

Война в Украине
Война в России
время публикации: 11 марта 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 14:53
Подтверждено поражение беспилотником нефтебазы в Серпухове
Соцсети

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Серпухова (Московская область РФ) Алексей Шимко подтвердил, что утром 11 марта БПЛА упал на территории местной нефтебазы. По его словам, ущерб был незначительным, хотя и возник пожар.

По данным минобороны РФ, ночью и утром 11 марта над российскими регионами сбили 343 украинских беспилотника, из них 91 – над Московской областью.

В Московской области пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Трое взрослых погибли. Повреждены жилые дома и другие строения, а также десятки автомобилей.

Судя по заявлениям российских властей, речь идет о самой интенсивной атаке БПЛА на Москву и другие регионы РФ с начала полномасштабной войны против Украины, развязанной режимом Владимира Путина.

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