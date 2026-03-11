x
Мир

В Швейцарии сгорел автобус почтовой службы, шесть погибших

время публикации: 11 марта 2026 г., 02:16 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 02:21
AP Photo/Markus Schreiber

По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в автобусе в городе Керцерс на западе Швейцарии. Еще три человека с тяжелыми травмами были доставлены в больницы, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Возгорание произошло вечером 10 марта. Представитель полиции Фредерик Папо заявил, что следствие рассматривает версию об умышленном поджоге, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Сгоревший автобус принадлежал компании PostBus, входящей в структуру национальной почтовой службы Швейцарии.

