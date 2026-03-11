В Швейцарии сгорел автобус почтовой службы, шесть погибших

По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в автобусе в городе Керцерс на западе Швейцарии. Еще три человека с тяжелыми травмами были доставлены в больницы, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Возгорание произошло вечером 10 марта. Представитель полиции Фредерик Папо заявил, что следствие рассматривает версию об умышленном поджоге, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Сгоревший автобус принадлежал компании PostBus, входящей в структуру национальной почтовой службы Швейцарии.