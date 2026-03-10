x
Мир

Трамп: уничтожены десять иранских судов, предназначенных для постановки мин

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 10 марта 2026 г., 23:05 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 23:11
Трамп: уничтожены десять иранских судов, предназначенных для постановки мин
CENTCOM

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили десять неактивных судов, предназначенных для постановки мин в Ормузском проливе.

На этом фоне армия США наносит удары по иранским средствам минирования и объектам хранения. Центральное командование армии США (CENTCOM) опубликовало видеозапись ликвидации таких судов.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается одним из ключевых факторов нестабильности на нефтяном рынке.

Ранее Трамп пригрозил Ирану "невиданными прежде" военными последствиями, если Тегеран заминировал Ормузский пролив и не уберет мины немедленно.

