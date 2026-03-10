Трамп: уничтожены десять иранских судов, предназначенных для постановки мин

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили десять неактивных судов, предназначенных для постановки мин в Ормузском проливе.

На этом фоне армия США наносит удары по иранским средствам минирования и объектам хранения. Центральное командование армии США (CENTCOM) опубликовало видеозапись ликвидации таких судов.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается одним из ключевых факторов нестабильности на нефтяном рынке.

Ранее Трамп пригрозил Ирану "невиданными прежде" военными последствиями, если Тегеран заминировал Ормузский пролив и не уберет мины немедленно.