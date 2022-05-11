Евреи из "Азова" просят Израиль спасти защитников Мариуполя
Один из защитников Мариуполя, боец полка "Азов" Виталий Барабаш, записал от имени находящихся на "Азовстали" украинских евреев видеообращение к израильскому правительству с просьбой способствовать эвакуации с территории завода всех оставшихся там военнослужащих.
Мы приводим текст этого обращения полностью.
"Я Барабаш Виталий Александрович, позывной Беня. Мне трудно говорить из-за тяжелых ранений, контузий и болезней, поэтому за меня от лица всех украинских евреев, которые находятся со мной на "Азовстали", будут говорить мои братья по оружию.
Всем нужно мирное небо над головой. Этими словами я начинаю свое обращение к премьер-министру Нафтали Беннету, Кнессету, народу Израиля, журналистам, синагоге "Бейн Стерн Шульман" в Кривом Роге, раввину Лирону Эдери. Я надеюсь, что наш призыв услышат также Юлий Эдельштейн, Юлия Малиновская, Евгений Сова и Алекс Кушнир. Здесь, в украинском Мариуполе, на руинах завода "Азовсталь", находятся такие же евреи, как я и вы. Мы все помним, как наши украинские предки страдали от сталинского геноцида и как наши еврейские предки страдали от Гитлера.
Сегодня мы все стоим перед новой угрозой, которая в лице Путина объединяет и возрождает действия этих двух тиранов прошлого.
Я обращаюсь к вам от имени всех евреев на осажденной "Азовстали". Я ранен, поэтому могу записать это видео. Остальные мои товарищи сейчас на поле боя, защищают каждую пядь земли, которую украинский народ всегда делил с нашими предками.
Россияне уже третий месяц подряд уничтожают все, что связано с нашими общими корнями и нашей историей. Наши народы пережили в прошлом страшные трагедии, но сегодня мы обязаны воевать за нашу землю и нашу страну. Украина никогда не отворачивалась от евреев, и мы верим, что Израиль не отвернется от украинцев, а будет стоять с нами против российских оккупантов, которые принесли на нашу землю новую трагедию.
Нам нужна помощь Израиля в экстракции мариупольского военного гарнизона. Мы просим вас о спасении.
Вы, как никто, в силах это совершить. Мы, как никто, возлагаем на вас надежды. Мы вас ждем. Мы уже пишем историю".
Согласно заявлению представителей "Азова", за минувшие сутки по территории завода было нанесено 38 авиаударов. Завод продолжают обстреливать из пушек и артиллерии.
Накануне защитники "Азовстали" вновь обратились к мировому сообществу с просьбой способствовать эвакуации раненых. Ранее наши источники сообщали нашей редакции, что в госпитале находятся более 200 раненых, многие из них в тяжелом состоянии. Медикаменты, перевязочные материалы и анестезия закончились.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что на "Азовстали" в настоящий момент находится более тысячи военных.
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