Евреи из "Азова" просят Израиль спасти защитников Мариуполя

Один из защитников Мариуполя, боец полка "Азов" Виталий Барабаш, записал от имени находящихся на "Азовстали" украинских евреев видеообращение к израильскому правительству с просьбой способствовать эвакуации с территории завода всех оставшихся там военнослужащих.

Мы приводим текст этого обращения полностью.

"Я Барабаш Виталий Александрович, позывной Беня. Мне трудно говорить из-за тяжелых ранений, контузий и болезней, поэтому за меня от лица всех украинских евреев, которые находятся со мной на "Азовстали", будут говорить мои братья по оружию.

Всем нужно мирное небо над головой. Этими словами я начинаю свое обращение к премьер-министру Нафтали Беннету, Кнессету, народу Израиля, журналистам, синагоге "Бейн Стерн Шульман" в Кривом Роге, раввину Лирону Эдери. Я надеюсь, что наш призыв услышат также Юлий Эдельштейн, Юлия Малиновская, Евгений Сова и Алекс Кушнир. Здесь, в украинском Мариуполе, на руинах завода "Азовсталь", находятся такие же евреи, как я и вы. Мы все помним, как наши украинские предки страдали от сталинского геноцида и как наши еврейские предки страдали от Гитлера.

Сегодня мы все стоим перед новой угрозой, которая в лице Путина объединяет и возрождает действия этих двух тиранов прошлого.

Я обращаюсь к вам от имени всех евреев на осажденной "Азовстали". Я ранен, поэтому могу записать это видео. Остальные мои товарищи сейчас на поле боя, защищают каждую пядь земли, которую украинский народ всегда делил с нашими предками.

Россияне уже третий месяц подряд уничтожают все, что связано с нашими общими корнями и нашей историей. Наши народы пережили в прошлом страшные трагедии, но сегодня мы обязаны воевать за нашу землю и нашу страну. Украина никогда не отворачивалась от евреев, и мы верим, что Израиль не отвернется от украинцев, а будет стоять с нами против российских оккупантов, которые принесли на нашу землю новую трагедию.

Нам нужна помощь Израиля в экстракции мариупольского военного гарнизона. Мы просим вас о спасении.

Согласно заявлению представителей "Азова", за минувшие сутки по территории завода было нанесено 38 авиаударов. Завод продолжают обстреливать из пушек и артиллерии.

Накануне защитники "Азовстали" вновь обратились к мировому сообществу с просьбой способствовать эвакуации раненых. Ранее наши источники сообщали нашей редакции, что в госпитале находятся более 200 раненых, многие из них в тяжелом состоянии. Медикаменты, перевязочные материалы и анестезия закончились.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что на "Азовстали" в настоящий момент находится более тысячи военных.