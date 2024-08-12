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Заседание СБ ООН, посвященное "удару Израиля по школе в Газе" назначено на 13 августа

время публикации: 12 августа 2024 г., 18:52 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 18:52
Заседание СБ ООН, посвященное "удару Израиля по школе в Газе" назначено на 13 августа
AP Photo/Seth Wenig

Заседание Совета безопасности ООН, посвященное удару ЦАХАЛа по школе "Ат-Табин" в Газе, в которой находились террористы, состоится во вторник, 13 августа. Об этом журналистам сообщил постпред Словении при ООН Самуэль Збогар.

Запрос на проведение обсуждения был подан Алжиром.

10 августа ВВС ЦАХАЛа с использованием трех высокоточных боеприпасов нанесли удары по школьному комплексу "Ат-Табин" в Газе, на территории которого находился штаб ХАМАСа и "Исламского джихада". 12 августа ЦАХАЛ сообщил, что идентифицирован 31 террорист, убитый в результате этого удара.

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