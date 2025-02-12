x
12 февраля 2025
|
последняя новость: 18:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 февраля 2025
|
12 февраля 2025
|
последняя новость: 18:10
12 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Германия разместит своих полицейских на границе между Газой и Египтом

Газа
Египет
Германия
время публикации: 12 февраля 2025 г., 17:47 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 17:47
Германия разместит своих полицейских на границе между Газой и Египтом
Henry Nicholls/Pool Photo via AP

Кабинет министров германии принял принципиальное размещение направить свои полицейские силы для участия в гражданской миссии Европейского Союза по мониторингу пограничного перехода Рафиах между сектором Газы и Египтом. Об этом правительственный источник Германии сообщил агентству Reuters.

Точные сроки и количество германских сотрудников служб безопасности, которые будут отправлены для обеспечения безопасности контрольно-пропускного пункта, еще предстоит определить.

Отмечается, что в январе Евросоюз возобновил гражданскую миссию с участием персонала из Испании, Италии и Франции для безопасности перехода, который также является основным каналом поставок гуманитарной помощи.

Отметим, что 23 февраля в Германии должны пройти федеральные выборы, от результатов которых зависит, в том числе, и судьба решения об отправке полицейских на границу Газы и Египта.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 февраля 2025

Девять стран сформировали "Гаагскую группу по поддержке Палестины"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 октября 2024

США, Германия, Франция и Великобритания призвали "прекратить войну в секторе Газы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2024

Пропалестинские активисты из Германии депортированы за нападение на военнослужащих ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 сентября 2024

Суд Дюссельдорфа признал законность запрета на лозунг "От реки до моря"