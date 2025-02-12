Гражданка Швеции получила 12 лет за работорговлю и геноцид

Шведский суд приговорил 52-летнюю гражданку Швеции к 12 годам тюремного заключения по обвинению в геноциде и серии смежных преступлений. Речь идет о первом в стране судебном процессе о преступлениях террористической организации "Исламское государство" против езидского меньшинства, сообщает агентство AFP.

52-летняя Лина Ишак обвинялась в содержании женщин и детей езидов в качестве рабов в ее доме в сирийском городе Ракка, задокументированные преступления относятся к 2015 году. Она признана виновной в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Суд учел ее предыдущий приговор: в 2022 году она была приговорена к шести годам лишения свободы за то, что завербовала своего 12-летнего сына в "Исламское государство" в качестве ребенка-боевика. Поэтому Ишак была приговорена не к 16 годам тюремного заключения, а всего лишь к 12 годам лишения свободы. Прокуратура требовала для нее пожизненного заключения, и планирует обжаловать приговор.

По материалам суда, все истцы были захвачены "Исламским государством" во время нападений на езидские деревни в Синджаре, Иракский Курдистан. Всех мужчин террористы убили, а тысячи женщин были угнаны в рабство. После примерно пяти месяцев плена езидки были проданы в дом Ишак в Ракке. Лина Ишак держала их в заключении, обращалась с ними как со своей собственностью, заставляла выполнять работу по дому и некоторых из них фотографировала для дальнейшей перепродажи в качестве рабов. Она жестоко обращалась с ними, обзывала их "неверными" и "рабынями", вынуждала практиковать ислам, заставляла читать стихи из Корана и молиться четыре-пять раз в день. Тот факт, что Ишак перепродавала езидок, суд счел доказательством того, что она несет ответственность за их дальнейшую судьбу.

Лина Ишак выросла в семье иракских христиан в Швеции, после встречи со своим мужем, исламистом Джиро Мехо, она приняла ислам в девяностых годах прошлого века. От Мехо у нее было шестеро детей. В 2013 году Ишак отправилась с детьми в Сирию, в августе 2013 года Мехо умер, а Ишак переехала в Ракку и снова вышла замуж.

Около 300 шведов или граждан Швеции, четверть из которых женщины, присоединились к "Исламскому Государству" в Сирии и в Ираке, в основном в 2013-2014 годах: такие данные приводит антитеррористическая полиция Швеции СЭПО.