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Мир

Зеленский заявил о готовности к обмену территориями с Россией

Война в Украине
Война в России
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 12 февраля 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 13:42
Зеленский заявил о готовности к обмену территориями с Россией
AP Photo/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью британской газете The Guardian, что будет готов обменять контролируемую ВСУ часть Курской области на часть удерживаемых Россией украинских земель.

Политик подчеркнул: для него важны все украинские территории, и он не знает, какие именно из них попросит взамен. Он также выразил готовность удовлетворить требование президента США Дональда Трампа предоставить США доступ к редкоземельным месторождениям в обмен на военную помощь.

Зеленский заявил, что Украине требуются и гарантии безопасности со стороны США, европейских гарантий недостаточно. Он заявил, что готов к переговорам, но хочет подойти к ним с позиции силы. Поддержав предложение о направлении в Украину европейских миротворцев, он еще раз подчеркнул: без США этих усилий будет недостаточно.

Напомним: в ходе интервью, которое президент США Дональд Трамп дал телеканалу Fox News, была затронута и тема российско-украинской войны, в частности, усилий администрации по достижению мирного урегулирования.

"Украина может заключить соглашение, а может и не заключить. Она может стать российской, а может и не стать российской", – заявил он, подтвердив заинтересованность США в получении компенсации за американскую военную помощь Украине.

Мир
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