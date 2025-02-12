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Мир

Белый дом: Трамп попросил Абдаллу II объяснить региону последствия невозвращения "всех заложников"

ХАМАС
Газа
Дональд Трамп
США
Иордания
время публикации: 12 февраля 2025 г., 18:21 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 18:21
Белый дом: Трамп попросил Абдаллу II объяснить региону последствия невозвращения "всех заложников"
AP Photo/Evan Vucci

В среду, 12 февраля, пресс-служба Белого дома опубликовала пресс-релиз, посвященный состоявшимся днем ранее переговорам президента США Дональда Трампа с королем Иордании Абдаллой II. Встреча называется "теплой и продуктивной", сообщается, что король Иордании поздравил Трампа с очень эффективными первыми неделями на посту президента, поблагодарил за содействие освобождению заложников из Газы и достижению временного прекращения огня.

В пресс-релизе говорится, что Трамп и король Абдалла II обсудили ситуацию в Газе. Президент повторил, что ХАМАС должен освободить всех заложников, включая всех граждан США, к субботе, он попросил короля Иордании донести до "лидеров региона всю серьезность ситуации".

О той части беседы, которая касалась плана Трампа по переселению жителей Газы, говорится так: "Оба лидера обсудили цель президента США – обеспечить восстановление Газы после окончания конфликта и предоставить жителям Газы возможность достойно жить в безопасности, избавившись от тирании ХАМАСа".

После встречи с Дональдом Трампом Абдалла II заявил, что он не поддержал план переселения жителей Газы и сообщил, что в ближайшее время Египет представит свое решение проблемы восстановления сектора.

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