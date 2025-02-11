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Ближний Восток

Король Иордании после встречи с Трампом: "Газу надо восстанавливать без перемещения ее жителей"

Газа
США
Война с ХАМАСом
Иордания
Заложники
время публикации: 11 февраля 2025 г., 23:28 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 23:34
Король Иордании после встречи с Трампом: "Газу надо восстанавливать без перемещения ее жителей"
AP Photo/Evan Vucci

Король Иордании Абдалла II охарактеризовал встречу с Трампом как конструктивную, назвав президента США "человеком мира", но при этом решительно отверг план по перемещению жителей сектора Газы в другие страны.

В своем аккаунте в соцсети Х (бывший "твиттер") Абдалла II написал, что на встрече с Дональдом Трампом категорически высказался против перемещения палестинцев из сектора Газы или Западного берега в другие страны, подчеркнув, что это является "общей позицией арабских стран".

"Восстановление сектора Газы, осуществляемое без перемещения жителей, и исправление тяжелой гуманитарной ситуации должно быть общим приоритетом для всех", – написал он.

Он заявил, что достижение справедливого мира возможно только на основе принципа двух государств, что будет также способствовать региональной стабильности.

"Для этого потребуется лидерство США. Президент Трамп – человек мира. Он сыграл важную роль для достижения режима прекращения огня в секторе Газы. И мы рассчитываем на то, что США и все заинтересованные стороны обеспечат его соблюдение", – добавил король Иордании.

Абдалла II также написал о том, что во время беседы он подчеркнул важность усилий по деэскалации на Западном берегу и недопущению ухудшения ситуации, поскольку это может иметь далеко идущие последствия для всего региона.

После завершения встречи с королем Иордании Абдаллой II президент США Дональд Трамп отказался общаться с журналистами.

Ближний Восток
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