Россия и Украина обменялись тяжелоранеными солдатами

В рамках договоренностей, достигнутых 2 июня на переговорах в Стамбуле, Россия и Украина провели новый обмен пленными. На родину вернулись тяжелораненые и тяжелобольные военнослужащие, число которых не сообщается.

"Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов", – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Министерство обороны России сообщило, что освобожденные пленные находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Однако лечение и реабилитация будет проводиться в медицинских учреждениях МО РФ.