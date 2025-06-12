Россия и Украина обменялись тяжелоранеными солдатами
время публикации: 12 июня 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 15:18
В рамках договоренностей, достигнутых 2 июня на переговорах в Стамбуле, Россия и Украина провели новый обмен пленными. На родину вернулись тяжелораненые и тяжелобольные военнослужащие, число которых не сообщается.
"Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов", – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Министерство обороны России сообщило, что освобожденные пленные находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Однако лечение и реабилитация будет проводиться в медицинских учреждениях МО РФ.