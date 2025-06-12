x
12 июня 2025
|
последняя новость: 15:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 июня 2025
|
12 июня 2025
|
последняя новость: 15:16
12 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Россия и Украина обменялись тяжелоранеными солдатами

Россия
Война в Украине
Потери Украины/России
время публикации: 12 июня 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 15:18
Россия и Украина обменялись тяжелоранеными солдатами
AP Photo/Evgeniy Maloletka

В рамках договоренностей, достигнутых 2 июня на переговорах в Стамбуле, Россия и Украина провели новый обмен пленными. На родину вернулись тяжелораненые и тяжелобольные военнослужащие, число которых не сообщается.

"Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов", – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Министерство обороны России сообщило, что освобожденные пленные находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Однако лечение и реабилитация будет проводиться в медицинских учреждениях МО РФ.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 июня 2025

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 июня 2025

Завершился второй раунд украинско-российских переговоров в Стамбуле