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Мир

Дональд Трамп: "Прямо сейчас наши представители направляются в Россию"

США
Дональд Трамп
Россия
Война в Украине
Украина
время публикации: 12 марта 2025 г., 21:25 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 21:36
Дональд Трамп: "Прямо сейчас наши представители направляются в Россию"
AP Photo/J. Scott Applewhite

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США получает от России позитивные сигналы о возможности перемирия с Украиной. "Однако позитивных сигналов недостаточно. Ситуация очень серьезная", – сказал он на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

"Прямо сейчас наши представители находятся на пути в Россию. Я надеюсь, Россия даст согласие на прекращение огня. В этом случае позади будут 80% пути к окончанию этой жуткой кровавой бани", – сказал он.

Трамп предупредил Россию, что, если она отвергнет предложение, экономические последствия для нее будут разрушительными. "Ко мне приезжал человек, который не хотел мира, а теперь он хочет", – сказал он о президенте Украины Владимире Зеленском, добавив, что на повестке дня стоит и вопрос территорий.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провел разговор со своим российским коллегой, чтобы обсудить пути завершения конфликта и заключения мирного договора между Россией и Украиной.

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